மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி விமான நிலையத்தில் 9 கிலோ கடத்தல் தங்கம் பறிமுதல்;12 பயணிகளிடம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை + "||" + 9 kg of smuggled gold seized at Trichy airport Customs officials are investigating 12 passengers in this connection.

திருச்சி விமான நிலையத்தில் 9 கிலோ கடத்தல் தங்கம் பறிமுதல்;12 பயணிகளிடம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை