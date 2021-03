மாவட்ட செய்திகள்

பறக்கும் படையினர் ரூ.10 லட்சத்திற்கு மேல் பறிமுதல் செய்யும்போது வருமான வரித்துறையினருக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்