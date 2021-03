மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி கிருஷ்ணாநகரில்உரக்கிடங்கு அகற்றப்பட்டு பூங்கா அமைக்கப்படும்பசுமை தீர்ப்பாய தலைவர் நீதிபதி ஜோதிமணி தகவல் + "||" + in kovilpatti krishna nagar, the lajdfill will be removed and a park will he selup. green tribunal chairman judge jyothimani informed

