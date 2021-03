மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் அருகே அணையில் மூழ்கி கல்லூரி மாணவர்கள் உள்பட 5 பேர் பலி + "||" + Five people including college students drowned in the dam

