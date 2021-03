மாவட்ட செய்திகள்

1000 ஆண்டு பழமையான கரிவரதராஜப்பெருமாள் கோவில் இடிந்து விழும் அவலம் + "||" + old temple is very critical stage

1000 ஆண்டு பழமையான கரிவரதராஜப்பெருமாள் கோவில் இடிந்து விழும் அவலம்