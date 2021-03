மாவட்ட செய்திகள்

சங்கரன்கோவிலில் ஜவுளி பூங்கா:தென்காசியில் அரசு மருத்துவ கல்லூரி அமைக்கப்படும்தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவிப்பு + "||" + Government Medical College in Tenkasi Will be set

சங்கரன்கோவிலில் ஜவுளி பூங்கா:தென்காசியில் அரசு மருத்துவ கல்லூரி அமைக்கப்படும்தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவிப்பு