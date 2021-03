மாவட்ட செய்திகள்

மின்மாற்றி பழுதை சரி செய்யாததால் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Because the transformer is not repaired Public road blockade

மின்மாற்றி பழுதை சரி செய்யாததால் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்