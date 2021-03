மாவட்ட செய்திகள்

வங்கி ஊழியர்கள் இன்றும், நாளையும் வேலை நிறுத்தம்:ஏ.டி.எம். எந்திரங்களில் பணம் தட்டுப்பாடு + "||" + As bank employees are on strike today and tomorrow, ATMs have been closed since yesterday. There is a shortage of cash in the machines.

