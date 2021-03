மாவட்ட செய்திகள்

சங்ககிரி அருகே, விவசாயி கொலை வழக்கில் திடீர் திருப்பம்:கூலிப்படையை ஏவி மகனை கொன்ற தந்தை; குடிபோதையில் பணம் கேட்டு அடித்து உதைத்ததால் ஆத்திரம் + "||" + Near Sankagiri, a sudden turn in the case of the murder of a farmer: the father who killed the son of the mercenary Avi; Anger at being drunk and kicked for asking for money

சங்ககிரி அருகே, விவசாயி கொலை வழக்கில் திடீர் திருப்பம்:கூலிப்படையை ஏவி மகனை கொன்ற தந்தை; குடிபோதையில் பணம் கேட்டு அடித்து உதைத்ததால் ஆத்திரம்