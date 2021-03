மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறுவோர் குறித்து சிவிஜில் செயலியில் புகார் தெரிவிக்கலாம்- கலெக்டர் விஷ்ணு தகவல் + "||" + Violators of election code of conduct can lodge a complaint with the Civil Processor - Collector Vishnu

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறுவோர் குறித்து சிவிஜில் செயலியில் புகார் தெரிவிக்கலாம்- கலெக்டர் விஷ்ணு தகவல்