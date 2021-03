மாவட்ட செய்திகள்

லால்குடியில் 26-ந் தேதி சப்தரிஷீஸ்வரர் கோவில் பங்குனி தேரோட்டம் தேரில் முகூர்த்தக்கால் நடப்பட்டது + "||" + On the 26th at Lalgudi the Saptarisheeswarar temple was planted by Mukurthakal in the Panguni Therottam chariot.

