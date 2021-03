மாவட்ட செய்திகள்

போக்குவரத்து சீரமைப்பில் ஈடுபடுகிறபோலீசாருக்கு, வெயில் சூட்டை தணிக்க நீர்மோர்கமிஷனர் லோகநாதன் வழங்கினார் + "||" + For the cops involved in traffic alignment, the watershed to alleviate the heat of the sun

போக்குவரத்து சீரமைப்பில் ஈடுபடுகிறபோலீசாருக்கு, வெயில் சூட்டை தணிக்க நீர்மோர்கமிஷனர் லோகநாதன் வழங்கினார்