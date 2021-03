மாவட்ட செய்திகள்

தாரமங்கலம் அருகே நிலத்தகராறில் இருதரப்பினர் மோதல் இந்து முன்னணி நிர்வாகிகள் உள்பட 14 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Conflict between the two sides in a land dispute

தாரமங்கலம் அருகே நிலத்தகராறில் இருதரப்பினர் மோதல் இந்து முன்னணி நிர்வாகிகள் உள்பட 14 பேர் மீது வழக்கு