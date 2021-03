மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா போட்டியிடும் அனைத்து தொகுதிகளிலும் வெற்றி உறுதி என்று கோவையில் எல்.முருகன் பேட்டி + "||" + The BJP is sure to win in all the constituencies it contests

பா.ஜனதா போட்டியிடும் அனைத்து தொகுதிகளிலும் வெற்றி உறுதி என்று கோவையில் எல்.முருகன் பேட்டி