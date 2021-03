மாவட்ட செய்திகள்

திசையன்விளை அருகே கோவிலில் ஐம்பொன் சிலை கொள்ளை + "||" + Mysterious people broke the lock of the temple near Thissayanvilai and looted the idol of Jampon.

திசையன்விளை அருகே கோவிலில் ஐம்பொன் சிலை கொள்ளை