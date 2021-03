மாவட்ட செய்திகள்

தேவூர் அருகே கல்வடங்கம் அங்காளம்மன் கோவில் தேர் நிலைக்கு வந்தது + "||" + came to the level of the Angalamman temple chariot

தேவூர் அருகே கல்வடங்கம் அங்காளம்மன் கோவில் தேர் நிலைக்கு வந்தது