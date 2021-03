மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் பராமரிப்பு பணி + "||" + Maintenance work was carried out at the ballot counting center at Nellai Government Engineering College.

நெல்லையில் வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் பராமரிப்பு பணி