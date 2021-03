மாவட்ட செய்திகள்

எல்லா சமுதாய மக்களுக்கும் சகோதரனாக செயல்படுவேன் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி பேச்சு + "||" + For all community people I will act as a brother Speech by Minister KD Rajendrapalaji

எல்லா சமுதாய மக்களுக்கும் சகோதரனாக செயல்படுவேன் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி பேச்சு