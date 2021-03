மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசியில் இதுவரை 10 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் + "||" + So far 10 candidates have filed nominations in Tenkasi district.

தென்காசியில் இதுவரை 10 பேர் வேட்புமனு தாக்கல்