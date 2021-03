மாவட்ட செய்திகள்

தேர்த்ல விதிமீறல்; தி.மு.க.வினர் 500 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Police have registered a case against 500 DMK activists for violating election rules in Kadayanallur.

