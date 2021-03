மாவட்ட செய்திகள்

நவல்பட்டு பகுதியில் ஒருங்கிணைந்த பஸ் நிலையம் அமைக்கப்படும் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் ப.குமார் வாக்குறுதி + "||" + In Novelpattu area The bus station will be set up ADMK Promise of candidate P. Kumar

