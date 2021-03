மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் அதிமுக, திமுக வேட்பாளர்கள் உள்பட 34 பேர் வேட்பு மனு தாக்கல் + "||" + 34 candidates including AIADMK and DMK candidates have filed their nomination papers

கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் அதிமுக, திமுக வேட்பாளர்கள் உள்பட 34 பேர் வேட்பு மனு தாக்கல்