மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்தூர்பேட்டை அருகே பரபரப்புபாட்டியை அடித்து கொன்று உடல் மீது அமர்ந்து மந்திரம் படித்த கல்லூரி மாணவர் + "||" + The commotion near Ulundurpet A college student who beat his grandmother to death and sat on the body and studied magic

உளுந்தூர்பேட்டை அருகே பரபரப்புபாட்டியை அடித்து கொன்று உடல் மீது அமர்ந்து மந்திரம் படித்த கல்லூரி மாணவர்