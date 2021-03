மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் திருவிழாவில் பால்குடம் எடுத்து ஊர்வலமாக வந்த பக்தர்கள் + "||" + Devotees who came in procession carrying milk jugs at the temple festival

கோவில் திருவிழாவில் பால்குடம் எடுத்து ஊர்வலமாக வந்த பக்தர்கள்