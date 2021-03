மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியன் எம்.எல்.ஏ. சொத்து விவரம் + "||" + Tenkasi AIADMK Candidate Selvamohandas Pandian MLA's property details have been reported in the nomination.

தென்காசி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியன் எம்.எல்.ஏ. சொத்து விவரம்