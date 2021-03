மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு விதிமுறையை பின்பற்றாத கடைக்கு ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + A shop in Tenkasi was fined Rs 5,000 for not following the Corona Prevention Act.

கொரோனா தடுப்பு விதிமுறையை பின்பற்றாத கடைக்கு ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம்