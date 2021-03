மாவட்ட செய்திகள்

4-வது நாளாக சூறாவளி பிரசாரம்: அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசனை மலர் தூவி வரவேற்ற பெண்கள் + "||" + Campaign on the 4th day Minister Dindigul Srinivasan Flower sprinkle welcome ladies

4-வது நாளாக சூறாவளி பிரசாரம்: அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசனை மலர் தூவி வரவேற்ற பெண்கள்