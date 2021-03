மாவட்ட செய்திகள்

வாழைநாரிலிருந்து பட்டுப்புடவை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை அமைக்கப்படும் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் கு.ப.கிருஷ்ணன் பேச்சு + "||" + Making silks The factory will be set up ADMK Candidate KP Krishnan speech

வாழைநாரிலிருந்து பட்டுப்புடவை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை அமைக்கப்படும் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் கு.ப.கிருஷ்ணன் பேச்சு