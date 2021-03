மாவட்ட செய்திகள்

மண்ணச்சநல்லூர் தொகுதியில் பிரசாரத்தின் போது வாலிபர்களுடன் கிரிக்கெட் விளையாடிய தி.மு.க.வேட்பாளர் எஸ்.கதிரவன் + "||" + DMK candidate S. Kadiravan who played cricket with youths during the campaign in Mannachanallur constituency

மண்ணச்சநல்லூர் தொகுதியில் பிரசாரத்தின் போது வாலிபர்களுடன் கிரிக்கெட் விளையாடிய தி.மு.க.வேட்பாளர் எஸ்.கதிரவன்