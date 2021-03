மாவட்ட செய்திகள்

ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வெல்வதே எனது லட்சியம்; திருச்சி தடகள வீராங்கனை தனலட்சுமி பேட்டி

My ambition is to win gold in the Olympics," said Trichy athlete Dhanalakshmi.

