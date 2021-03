மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில்தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அனைவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி கட்டாயம்-கலெக்டர் அண்ணாதுரை உத்தரவு + "||" + Corona vaccination is mandatory for everyone

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில்தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அனைவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி கட்டாயம்-கலெக்டர் அண்ணாதுரை உத்தரவு