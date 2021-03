மாவட்ட செய்திகள்

தலைமை தேர்தல் அதிகாரியின் உத்தரவின்றி வாக்குச்சாவடிக்குள் செல்லக்கூடாது + "||" + Do not enter the polling booth without the order of the Chief Electoral Officer

தலைமை தேர்தல் அதிகாரியின் உத்தரவின்றி வாக்குச்சாவடிக்குள் செல்லக்கூடாது