மாவட்ட செய்திகள்

ராஜபாளையம் தொகுதியில் தகுதி வாய்ந்த அனைவருக்கும் முதியோர் பென்சன் வாங்கி கொடுப்பேன் - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி பேச்சு + "||" + I will buy old age pension for all those who are eligible in Rajapalayam constituency - Speech by Minister KD Rajendrapalaji

ராஜபாளையம் தொகுதியில் தகுதி வாய்ந்த அனைவருக்கும் முதியோர் பென்சன் வாங்கி கொடுப்பேன் - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி பேச்சு