மாவட்ட செய்திகள்

ஏழை, எளிய மக்கள் 5 ஆயிரம் பேருக்கு வீடு கட்டி தரப்படும் - அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் வாக்குறுதி + "||" + Minister MR Vijayabaskar promises to build houses for 5,000 poor and simple people

ஏழை, எளிய மக்கள் 5 ஆயிரம் பேருக்கு வீடு கட்டி தரப்படும் - அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் வாக்குறுதி