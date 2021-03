மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீரங்கம்நொச்சியம் இடையே கொள்ளிடம் ஆற்றில் தரைப்பாலம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுப்பேன் - மண்ணச்சநல்லூர் தொகுதி தி.மு.க. வேட்பாளர் எஸ்.கதிரவன் வாக்குறுதி + "||" + I will take steps to build a bridge over the Kollidam river between Srirangam and Nochchiyam - Mannachanallur constituency DMK Promise of Candidate S.Kathiravan

