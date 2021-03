மாவட்ட செய்திகள்

பெருங்குடியில் தனியார் மருத்துவ நிறுவனத்தில் 40 பேருக்கு கொரோனா தொற்று - கிருமிநாசினி தெளித்து சுத்தம் செய்ய நிறுவனத்துக்கு ‘சீல்’ + "||" + At a private medical institution in the suburbs Corona infection in 40 people - Company sealed for disinfectant spraying and cleaning

