மாவட்ட செய்திகள்

மீண்டும் அ.தி.மு.க. ஆட்சி அமைந்தவுடன் அனைத்து வீடுகளுக்கும் வாஷிங்மெஷின் வழங்கப்படும்; நன்னிலத்தில் அமைச்சர் காமராஜ் பிரசாரம் + "||" + Again AIADMK rule is established, Washing machines will be provided to all households ; Minister Kamaraj's campaign in Nannilam

மீண்டும் அ.தி.மு.க. ஆட்சி அமைந்தவுடன் அனைத்து வீடுகளுக்கும் வாஷிங்மெஷின் வழங்கப்படும்; நன்னிலத்தில் அமைச்சர் காமராஜ் பிரசாரம்