மாவட்ட செய்திகள்

எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தாருங்கள்: அரவக்குறிச்சி தொகுதியை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு செல்வேன் - பா.ஜ.க. வேட்பாளர் கே.அண்ணாமலை வாக்குறுதி + "||" + Give me a chance: I will take the Aravakurichi block on the path of development - BJP Promise of candidate K. Annamalai

எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தாருங்கள்: அரவக்குறிச்சி தொகுதியை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு செல்வேன் - பா.ஜ.க. வேட்பாளர் கே.அண்ணாமலை வாக்குறுதி