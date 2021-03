மாவட்ட செய்திகள்

லால்குடியில் திருமங்கலம் அணையை விரைவில் கட்டி முடிக்க நடவடிக்கை எடுப்பேன் - த.மா.கா. வேட்பாளர் தர்மராஜ் வாக்குறுதி

I will take steps to complete the construction of Thirumangalam Dam in Lalgudi soon - TMC Promise of candidate Dharmaraj

