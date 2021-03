மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளின் துயர் துடைக்க 24 மணி நேரமும் மும்முனை மின்சாரம் பெற இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள் - துறையூர் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் இந்திராகாந்தி பிரசாரம் + "||" + Vote on the double leaf symbol to get 24-hour three-phase electricity to alleviate the plight of farmers - Thuraiyur ADMK Candidate Indira Gandhi campaign

விவசாயிகளின் துயர் துடைக்க 24 மணி நேரமும் மும்முனை மின்சாரம் பெற இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள் - துறையூர் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் இந்திராகாந்தி பிரசாரம்