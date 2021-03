மாவட்ட செய்திகள்

மழை மற்றும் குளிர் காலங்களில் மல்லிகை உற்பத்தியை பெருக்க வெப்பமூட்டி குடில் அமைக்கப்படும் - ஸ்ரீரங்கம் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் கு.ப.கிருஷ்ணன் வாக்குறுதி + "||" + Heating hut will be set up to increase jasmine production during rainy and cold seasons - Srirangam Promise of candidate KP Krishnan

மழை மற்றும் குளிர் காலங்களில் மல்லிகை உற்பத்தியை பெருக்க வெப்பமூட்டி குடில் அமைக்கப்படும் - ஸ்ரீரங்கம் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் கு.ப.கிருஷ்ணன் வாக்குறுதி