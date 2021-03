தடுப்பூசி போட்டு கொரோனா பரவலை தடுப்போம்

மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்பூசி போட்டு கொரோனா பரவலை தடுப்போம் + "||" + Vaccinate to prevent the spread of corona Instruction from Governor Tamilisai Saundarajan

