மாவட்ட செய்திகள்

மின்கம்பி உரசியதில் தீப்பிடித்து வைக்கோல் கட்டுகளுடன் சரக்கு ஆட்டோ எரிந்து நாசம் + "||" + A freight auto with straw bales caught fire and damaged in a power outage

மின்கம்பி உரசியதில் தீப்பிடித்து வைக்கோல் கட்டுகளுடன் சரக்கு ஆட்டோ எரிந்து நாசம்