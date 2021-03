கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்த 7 வயது மகனை கொலை செய்த பெண்ணுக்கு ஆயுள் தண்டனை

மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்த 7 வயது மகனை கொலை செய்த பெண்ணுக்கு ஆயுள் தண்டனை + "||" + Life sentence for woman who killed 7-year-old son who was an obstacle to illegal affiar

