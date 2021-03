மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து தரப்பு மக்களின் வாழ்வாதாரம் உயர கடுமையாக உழைப்பேன்; திருவிடைமருதூர் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் யூனியன் எஸ்.வீரமணி பிரசாரம் + "||" + I will work hard to uplift the livelihoods of people on all sides; Thiruvidaimarudur AIADMK Candidate Union S. Veeramani campaign

