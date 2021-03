மாவட்ட செய்திகள்

விராலிமலை தொகுதி மக்களுக்காக உழைத்து கொண்டே இருப்பேன்; அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேச்சு + "||" + I will continue to work for the people of Viralimalai assembly constituency; Minister Vijayabaskar's speech

விராலிமலை தொகுதி மக்களுக்காக உழைத்து கொண்டே இருப்பேன்; அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேச்சு