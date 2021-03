மாவட்ட செய்திகள்

வேடசந்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் தி.மு.க. வேட்பாளர் காந்திராஜன் கிராமம், கிராமமாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு + "||" + DMK to contest from Vedasandur constituency Candidate Kandirajan went to the village and collected votes

வேடசந்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் தி.மு.க. வேட்பாளர் காந்திராஜன் கிராமம், கிராமமாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு