மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல், நத்தம் தொகுதிகளில் உள்ள பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் பொதுபார்வையாளர் ஆய்வு + "||" + election observer inspected the tense polling booths in Dindigul and Natham constituencies

திண்டுக்கல், நத்தம் தொகுதிகளில் உள்ள பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் பொதுபார்வையாளர் ஆய்வு