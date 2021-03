மாவட்ட செய்திகள்

சூட்டிங்மட்டத்தில் சோலை மரக்கன்றுகளை பார்வையிட சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி + "||" + Tourists are allowed to visit the oasis saplings

சூட்டிங்மட்டத்தில் சோலை மரக்கன்றுகளை பார்வையிட சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி