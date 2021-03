மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கோவிலூர் அருகே 1,500 லிட்டர் சாராய ஊறல் பதுக்கல்போலீசார் தரையில் கொட்டி அழித்தனர் + "||" + Near Tirukovilur 1500 liters of alcohol soaking hoarding Police poured it on the ground and destroyed it

திருக்கோவிலூர் அருகே 1,500 லிட்டர் சாராய ஊறல் பதுக்கல்போலீசார் தரையில் கொட்டி அழித்தனர்